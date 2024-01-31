12 yaşındaki Behiye'yi öldüren Levend Macu, cezaevinde kendini astı

Kan donduran olay 24 Ocak günü meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı, 12 yaşındaki kızı Behiye'yi de katlederek kaçtı.

OLAYDAN 1 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI

Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.