İzmir'de Evde 42 Bin 500 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Konak ilçesinde gerçekleştirilen baskında bir evde 42 bin 500 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek bulundu. Şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Konak Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 2. Kadriye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.
Aramalarda 42 bin 500 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Şüpheli E.A. (43) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel