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İzmir'de eski eşini trafikte takip eden şüpheli tutuklandı

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- Zanlı hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi

İzmir'de eski eşini trafikte motosikletle takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Temmuz'da sosyal medyada paylaşılan ve motosikletli bir kişinin eski eşinin bulunduğu otomobile saldırı girişiminde bulunduğunu gösteren görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede, şüpheli B.T.T. hakkında, mağdur G.K.'ye yönelik daha önce 14 kez uzaklaştırma kararı verildiği, olay tarihinde ise hakkında aktif bir tedbir kararının bulunduğu belirlendi.

Zanlı hakkında "G6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" ile "ısrarlı takip" suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan B.T.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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