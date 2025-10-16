Haberler

İzmir'de Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde A.Ç., eski eşi Gülben Duru'yu sokakta bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli kaçarken, Duru hastanede hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'yi suç aletiyle yakaladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde A.Ç. (25), sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'yu (25), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç., sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'ya bıçakla saldırdı. Duru kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
