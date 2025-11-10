İzmir'de Eşi tarafından Azmettirilerek Öldürülme Davası Başladı

İzmir'de Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklardan maktulün karısı Ayşe Budak ve kızlarının nişanlısı Adem Güçer'in ağırlaştırılmış müebbet, diğer 3 sanığın ise 5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğli ilçesinde 26 Şubat'ta işine gitmek için evinden çıkan 3 çocuk babası Budak'ın (41) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Doğan Karakuş (28) hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla kadar ceza talep edildi.

Diğer tutuklu sanık Sinan Hazar (31) için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer (27) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye eklenen İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporunda, ele geçirilen maske ve diğer kıyafetlerde Adem Güçer'e ait DNA örneklerine rastlanıldığı belirtildi.

Düğün masrafları için kızının nişanlısına 130 bin lira vermiş

İddianamede Ayşe Budak'ın, ziynet eşyalarını satarak nişan ve evlilik sürecinde oluşabilecek masraflar için Adem Güçer'e 130 bin lira borç para verdiği, Güçer'in de "bundan duyduğu minnet dolayısıyla Budak'la yakınlaşmaya başladığı" ifade edildi.

Tarafların telefonda birbirlerini "anne" ve "büyük oğlum" olarak kaydettikleri, olaydan 1 ay önce Budak'ın kocasını öldürtmeye karar verdiği, Güçer'den bununla ilgili birini bulmasını istediği kaydedildi.

Kadının Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım." şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı.

Olaydan 4 gün önce sanıklardan Doğan Karakuş ile Adem Güçer'in tabancayı Sinan Hazar'dan aldıkları belirtildi.

Adem Güçer'in, Budak'ın evinin otoparkına gittikten sonra maskeyle yüzünü gizlediği, sonrasında 5 el ateş ettiği, ardından kardeşi İslam Güçer'in evine gittiği kaydedildi.

Sanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Adem Güçer'in suçlamaları kabul ederek Süleyman Budak'ı, Ayşe Budak'ın azmettirmesi sonucunda öldürdüğünü iddia ettiği, Ayşe Budak'ın ise sorulara cevap vermediği belirtildi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Süleyman Budak, 26 Şubat'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Budak'ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer ile ona yardım ettikleri gerekçesiyle Doğan Karakuş ve Sinan Hazar tutuklanmıştı.