Haberler

İzmir'de Eşi tarafından Azmettirilerek Öldürülme Davası Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili Ayşe Budak ve Adem Güçer'in ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacakları dava başladı. Eski eşin, nişanlısına kocasını öldürmesi için mesajlar gönderdiği iddia ediliyor.

İzmir'de Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklardan maktulün karısı Ayşe Budak ve kızlarının nişanlısı Adem Güçer'in ağırlaştırılmış müebbet, diğer 3 sanığın ise 5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğli ilçesinde 26 Şubat'ta işine gitmek için evinden çıkan 3 çocuk babası Budak'ın (41) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Doğan Karakuş (28) hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla kadar ceza talep edildi.

Diğer tutuklu sanık Sinan Hazar (31) için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer (27) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye eklenen İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporunda, ele geçirilen maske ve diğer kıyafetlerde Adem Güçer'e ait DNA örneklerine rastlanıldığı belirtildi.

Düğün masrafları için kızının nişanlısına 130 bin lira vermiş

İddianamede Ayşe Budak'ın, ziynet eşyalarını satarak nişan ve evlilik sürecinde oluşabilecek masraflar için Adem Güçer'e 130 bin lira borç para verdiği, Güçer'in de "bundan duyduğu minnet dolayısıyla Budak'la yakınlaşmaya başladığı" ifade edildi.

Tarafların telefonda birbirlerini "anne" ve "büyük oğlum" olarak kaydettikleri, olaydan 1 ay önce Budak'ın kocasını öldürtmeye karar verdiği, Güçer'den bununla ilgili birini bulmasını istediği kaydedildi.

Kadının Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım." şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı.

Olaydan 4 gün önce sanıklardan Doğan Karakuş ile Adem Güçer'in tabancayı Sinan Hazar'dan aldıkları belirtildi.

Adem Güçer'in, Budak'ın evinin otoparkına gittikten sonra maskeyle yüzünü gizlediği, sonrasında 5 el ateş ettiği, ardından kardeşi İslam Güçer'in evine gittiği kaydedildi.

Sanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Adem Güçer'in suçlamaları kabul ederek Süleyman Budak'ı, Ayşe Budak'ın azmettirmesi sonucunda öldürdüğünü iddia ettiği, Ayşe Budak'ın ise sorulara cevap vermediği belirtildi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Süleyman Budak, 26 Şubat'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Budak'ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer ile ona yardım ettikleri gerekçesiyle Doğan Karakuş ve Sinan Hazar tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.