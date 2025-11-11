Haberler

İzmir'de Elektrik İşçisi Tenis Kortundan Düşerek Hayatını Kaybetti

İzmir'de Elektrik İşçisi Tenis Kortundan Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde bir sitenin tenis kortunda meydana gelen talihsiz olayda, elektrik arızasını gidermek için merdivenle yükseğe çıkan 22 yaşındaki Alican Gürer, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Gürer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İZMİR'in Urla ilçesinde bir sitenin tenis kortunda meydana gelen arızayı gidermeye çalıştığı esnada 3 metre yükseklikten düşen elektrik işçisi Alican Gürer (22), hayatını kaybetti.

Olay, İçmeler Mahallesi'ndeki bir sitenin tenis kortunda meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için merdiven yardımla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıkan elektrik işçisi Alican Gürer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gürer, ambulans ile kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gürer'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Gürer'in elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiğini değerlendirirken, kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.