Üye Girişi
Haberler

İzmir'de elektrik akımına kapılan genç için adalet talebi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, adalete güvendiğini ve sorumluların gerekli cezaları alacağına inandığını belirtti.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, adalete güvendiğini ve sorumluların gerekli cezaları alacağına inandığını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak ilçesinde 12 Temmuz'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın annesini ziyaret etti.

Çankırı, acılı anne Nevin Öktemay'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öktemay, Denizli'de ikamet ettiğini, oğlunun ölüm haberini alınca İzmir'e geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta askerlik yapmıştı. Müziği çok sevdiği için müzisyenlik yapardı. Çok yardımsever ve merhametliydi. Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında yer verdi. Yüreği yanan bir anne olarak buradan ona selam ediyorum. Adalete güveniyorum. Yargı gerekeni yapacaktır. Benim canım gitti başka canlar gitmesin."

Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Olayın takipçisi olduğunu belirten Çankırı, "Konuyla alakalı olarak gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız gerekse kolluk kuvvetlerimiz tüm hassasiyetiyle çalışıyor. Bu olaydan kim ya da kimler sorumlu ise en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ne mutlu ki böyle yardımsever bir evlat yetiştirmişsiniz. Başkası olsa belki sırtını döner giderdi. Ama sizin evladınız bire daha insan olmanın durum ve şartlara bağlı olmadığını bizlere hatırlattı." şeklinde konuştu.

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Konak İzmir Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title