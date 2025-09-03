İzmir'de Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.