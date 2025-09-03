Haberler

İzmir'de Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

İzmir'de Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi eğitim uçağında bulunan pilot hayatını kaybetti. Uçak, Selçuk Efes Havaalanı'ndan kalkarak Torbalı'daki mısır tarlasına düştü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi

Heyelan koskoca bir köyü yuttu, 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.