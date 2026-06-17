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İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu

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İzmir'in Konak ilçesinde drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonunda, haklarında başka suçlardan da kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 2'nci Kadriye- Çimentepe mahallelerinde belirlenen 4 ayrı adrese drone destekli operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 241,15 gram esrar, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında V.K. (26) ve Ç.K. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili yapılan kimlik sorgusunda V.K.'nin 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 17 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, Ç.K.'nin ise 'hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve ayrıca firari olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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