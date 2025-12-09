Haberler

İzmir'de drift yapan sürücü yakalandı; ehliyeti daha önceden iptal edilmiş

Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde sosyal medyada paylaşılan tehlikeli drift görüntüleri sonrasında yakalanan 19 yaşındaki F.S.'nin ehliyeti daha önce iptal edilmişti. Genç, toplamda 6 ayrı işlemle karşılaştı ve adli işleme tabi tutuldu.

İZMİR'in Balçova ilçesinde otomobille drift yapan F.S. (19), yakalandı. F.S.'nin ehliyetinin daha önceden iptal edildiği ortaya çıktı.

6 Aralık Cumartesi günü sosyal medyada 'AVM kavşağında tehlikeli drift' başlığıyla paylaşılan görüntüler sonrası polis, harekete geçti. Ekipler, görüntülerdeki aracın plakasının 35 RS 223, sürücüsünün ise F.S. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan F.S.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 6 ayrı işlem uygulandı. Ayrıca F.S.'nin ehliyetinin 26 Kasım tarihinde iptal edildiği ortaya çıktı. Şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Buket Keleş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
