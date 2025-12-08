Haberler

İzmir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 69 bin 41 lira ceza kesildi

Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde otomobiliyle drift atan ehliyetsiz sürücüye 69 bin 41 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bahçelerarası Mahallesi Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi'nde, otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki 35 RS 223 plakalı otomobilin sürücüsünün F.S. (19) olduğunu tespit etti.

Ehliyetinin 26 Kasım 2025 tarihinde iptal edildiği belirlenen F.S'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak, drift atmak ve trafik kurallarına uymamak" maddelerinden toplam 69 bin 41 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
