İzmir'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Tire ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 3 milyon lira dolandıran H.A.S. Balıkesir'de yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcı, terör olaylarına karıştığını söyleyerek kurbanından para ve altın almış.

İZMİR'in Tire ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak, bir kişiyi 3 milyon lira dolandıran H.A.S, Balıkesir'de yakalanıp tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da bir şüphelinin; bir kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra adının terör olaylarına karıştığını söyleyip 3 milyon lira değerinde para ve altınının alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin H.A.S. olduğunu belirledi. H.A.S., Balıkesir'de adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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