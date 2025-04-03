Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

İzmir'de Derede Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak ilçesinde Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir derede hareketsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine giden ekipler, cesedi çıkararak otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk etti.

İzmir'in Konak ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

Kahramanlar Mahallesi'ndeki suda bir erkeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.