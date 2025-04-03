İzmir'de Derede Erkek Cesedi Bulundu
Konak ilçesinde Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir derede hareketsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine giden ekipler, cesedi çıkararak otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk etti.
İzmir'in Konak ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.
Kahramanlar Mahallesi'ndeki suda bir erkeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel