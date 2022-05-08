İzmir'de Depremden Önce Pastacıydı... Kazı Çalışması Sırasında Anneler Günü Sürprizi

ÇINAR, DİYARBAKIR (ANKA) - İzmir'de 30 Ekim 2020 depremi öncesinde butik pasta dükkanı işleten ancak binanın yıkılmasının ardından hayatı değişen Nurcan Özgül Fetah, kadınların her işi yapabildiğini kanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZSU Genel Müdürlüğü'nde iş makinası operatörlüğü yapan Fetah'ı Anneler Günü'nde oğlu Çınar şantiyede ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü'nde yılbaşından bu yana iş makinası operatörü olarak çalışan Nurcan Özgül Fetah, duygusal bir Anneler Günü yaşadı. Karşıyaka Sancaklı Mahallesi'nde kazı çalışması yaptığı sırada karşısında oğlunu gören kadın iş makinası operatörü Fetah, göz yaşlarına hakim olamadı. Babasıyla birlikte çalışma alanına gelen Çınar ise elinde iş makinası oyuncağı ve çiçekle annesine sarıldı.

"OĞLUMU GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Bornova Özkanlar'da butik pasta dükkanı işleten ancak 30 Ekim 2020 tarihindeki depremle dükkanı yerle bir olan Fetah, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden iş başvurusu yaptı. Kurslarını tamamlayıp iş makinesi operatörü olarak İZSU'da çalışmaya başlayan Fetah, Anneler Günü'nde yaşadığı duygusal anları şöyle anlattı:

"Hayalim gerçekleşti. Oğlumu karşımda gördüğümde ağlamaya başladım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'a çok teşekkür ederim. Bu projenin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Oğlum arkadaşlarına hep beni anlatıyormuş, arkadaşları benimle tanışmak istiyorlar, öğretmenleri de beni arayıp tebrik ediyor. Oğlumun benimle mesleğimden dolayı gururlanması ayrı bir mutluluk veriyor."

"İZSU'da herkes bize güveniyor ve destek çıkıyor. İlk işe başladığımda şantiye alanında biraz korkmuştum nasıl yaparım, nasıl başarabilirim, adapte olabilirim diye kafamda soru işaretleri vardı. Ama o kadar güzel karşılayıp yanımızda oldular ki iyi ki ben internette başvuruyu görüp buralara kadar gelmişim çok gururlu ve onurluyum bu konuda."

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ

Oğul Çınar Fetah ise "İlk defa böyle bir makinaya bindim. Oyuncakla uzaktan yakından ilgisi yok. 10 yaşındayım. Anneler gününde bu zamana kadar en güzel hediyeyi bugün anneme verdim. Annemi iş makinasını kullanırken gördüğüm için çok heyecanlandım. Arkadaşlarımın anneleri ya öğretmen ya avukat hepsinin bilindik meslekleri var. Ama annemin işi çok zorlu" dedi.