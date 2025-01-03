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İzmir'de Denizde Kadın Cesedi Bulundu

İzmir'de Denizde Kadın Cesedi Bulundu
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Bayraklı ilçesinde Turan Sahili'nde bulunan 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait ceset, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Ceset, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Turan Sahili'nde denizde ceset görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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