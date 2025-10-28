İzmir'de Değerler Eğitimi Projesi: Öğrenciler Etkileşimli Senaryolarla Öğreniyor
İzmir'deki okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, 'Arif ve Bilge ile Değerler Eğitimi' projesi kapsamında hazırlanan etkileşimli senaryolarla önemli değerleri öğreniyor. Proje, adalet, çalışkanlık, dostluk gibi değerleri içselleştirmeyi amaçlıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan "Arif ve Bilge ile Değerler Eğitimi" projesi kapsamında günlük yaşam örnekleri içeren etkileşimli senaryolar geliştirildi.
İlçedeki okullarda uygulanan projeyle, öğrencilerin Arif ve Bilge karakterleri aracılığıyla adalet, çalışkanlık, dostluk, dürüstlük, merhamet, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk ve vatanseverlik gibi değerleri içselleştirmeleri amaçlanıyor.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel