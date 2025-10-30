İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı
İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, terörizmin finansmanını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik DEAŞ yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. Bugün, saat 08.00 sıralarında İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
