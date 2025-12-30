İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'la bağlantılı 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçan bir şüpheli ise hala aranıyor.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon yürüttü.
Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel