Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ ile bağlantılı olarak Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA