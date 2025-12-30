Haberler

İzmir'de MİT Destekli Deaş Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltı Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen MİT destekli operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne ait çok sayıda silah ve cephane ele geçirildi, 40 şüpheli gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de DEAŞ'a yönelik MİT destekli operasyonda katana, hançer ve orakların da bulunduğu cephanelik ele geçirildi, 40 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 29 Aralık tarihinde İzmir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Katana, hançer gibi çeşitli bıçaklar ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınların yanı sıra, 1 döner bıçağı, 1 hançer,

4 yıldız şeklinde kesici alet, 10 farklı özellikte bıçak, 2 balta, 3 orak, 6 fırlatma bıçağı, 3 katana/kılıç, 1 çelik tel sargılı sopa ve 187 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, 22-28 Aralık günlerinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 29 yabancı uyruklu kişi de güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak