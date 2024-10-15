Temizlik görevlisi sapık tutuklandı! 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti
İzmir'de ilkokulda 8 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi D.T., yeniden gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan okulun temizlik görevlisi tutuklandı.Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda, 8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine D.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.