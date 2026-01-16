Haberler

İzmir'de cezaevinde hükümlünün saldırdığı 2 infaz ve koruma memuru yaralandı

Güncelleme:
İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 infaz ve koruma memuru yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından yapılan saldırıda 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu. Açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün saldırısı sonucu görevli 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını açıkladı. Genel Müdürlükten sanal medyada yapılan açıklamada, "İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştı. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
