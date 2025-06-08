İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın, Çevredeki Mahalleye Sıçradı

İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın, Çevredeki Mahalleye Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki binalara ve araçlara sıçradı. Yangın, 2.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki mahalleye sıçradı. Yangında dört binanın çatısı tamamen yanarken, iki tır kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekiplerin 2.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki binalara ve araçlara sıçradı. Dumanları fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin mahalleye sıçraması sonucu camcı dükkanı, hurda deposu, elektronikçi dükkanı ve 1 depo ile bazı evlerin çatılarında hasar meydana gelirken, park halindeki iki tır da tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2.5 saatin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak ilk belirlemelere göre büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

Resmi açıklama geldi! İşte Ferdi Zeyrek'in son durumu
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.