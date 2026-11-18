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İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada karar açıklandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö. ve taraf avukatları ile Altay bebeğin babası Recep Kınalı katıldı. B.Ö'ye ilaçlamada yardım eden tutuksuz sanık E.G. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

Söz verilen Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların ilaçlamanın ölümcül sonuçlar doğuracağını bildiklerini belirtti.

Sanıkların, tehlikeyi bilmelerine rağmen güvenlik önlemlerini basit düzeyde aldıklarını ifade eden Turan, somut olayda sanıkların ayrı ayrı "olası kastla ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık B.Ö, güvenlik önlemi alarak ilaçlama yaptığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanıklar B.Ö'yü 7 yıl 6 ay, E.G'yi ise 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Sanıklara ayrıca 2 yıl meslekten men cezası verildi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Recep Kınalı, karara itiraz edip istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ile E.G., ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, B.Ö. ve E.G. hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, ilk duruşmada sanıklardan E.G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA