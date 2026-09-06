Beydağ'da cinayet şüphelisi tutuklandı
İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
Çomaklar Mahallesi'nde önceki gün Şahin B'nin (38) otomobilinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüten jandarma, şüphelinin Şahin B'nin amcasının oğlu Ali B. (36) olduğunu belirledi.
Ali B, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA