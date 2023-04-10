İzmir'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklama

İzmir'de bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Buca ilçesinde Bayram Olgaç'ın (34) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan R.Z. ve C.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan R.Z. tutuklandı, C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Mahallesi'nde, 3 Nisan'da sokakta yürüdüğü sırada tabancayla ateş edilen Bayram Olgaç yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, dün iki zanlıyı gözaltına almıştı.