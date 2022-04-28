İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı - Haberler

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İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı

ANKA - Abdullah Çelebi - Güncel
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeki bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Alevler yayılmadan önce 15'e yakın yolcunun tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeki bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Alevler yayılmadan önce 15'e yakın yolcunun tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de, Bostanlı-Egekent 2 arasında sefer yapan bir belediye otobüsünde, Karşıyaka'daki Caher Dudayev Bulvarı'nda seyir halindeyken bugün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü sağa çekip 15 yolcuyu tahliye etti. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karşıyaka, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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