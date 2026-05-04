Haberler

İzmir'de bebeğin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan anneye adli kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 2'si taburcu edildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir bebeğin hayatını kaybettiği, 3 kardeşin dumandan etkilendiği ev yangınına ilişkin gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan annenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen anne, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayda dumandan etkilenen ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kardeşten 2'sinin taburcu edildiği, 1'inin ise yoğun bakım servisindeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Olay

Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta 2 Mayıs akşamında üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıkmış, 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşılmış, dumandan etkilenen 3 kardeş hastaneye kaldırılmıştı.

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı, babanın iş yerinde bulunduğu, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı öğrenilmiş, anne gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi