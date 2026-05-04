İzmir'de bebeğin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan anneye adli kontrol

İzmir'in Konak ilçesinde bir bebeğin hayatını kaybettiği, 3 kardeşin dumandan etkilendiği ev yangınına ilişkin gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan annenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen anne, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayda dumandan etkilenen ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kardeşten 2'sinin taburcu edildiği, 1'inin ise yoğun bakım servisindeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta 2 Mayıs akşamında üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıkmış, 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşılmış, dumandan etkilenen 3 kardeş hastaneye kaldırılmıştı.

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı, babanın iş yerinde bulunduğu, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı öğrenilmiş, anne gözaltına alınmıştı.