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İzmir'de banka çatısında yangın

İzmir'de banka çatısında yangın
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İzmir'in Konak ilçesinde 8 katlı bir bankanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde 8 katlı bir bankanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Çınarlı Mahallesi'ndeki 8 katlı bir banka binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler alevlerin alt katlara sıçramaması için çaba harcadı.

Kaynak: AA
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