Haberler

İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.A. tutuklandı.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde dün C.A. bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almış, cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.

Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ekranlara dönüş: 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip değişimiyle gündemde

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ekranlara döndü: Değişimi şaşırttı
Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı

Bu çocuğun ismini kesin not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
Dizlerindeki ağrı bile ona engel değil! 55 yaşında inanılmazı başaracak

Dizlerindeki ağrı bile ona engel değil! 55 yaşında inanılmazı başaracak
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı

7.5 yıl yatarı var: FETÖ firarisi saklandığı delikte böyle yakalandı!
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Peter Neururer'den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum

Leroy Sane için büyük iddia
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba