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İzmir'de Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi teras evlerle yeniden ele alındı

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İzmir'de Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi, Kadifekale ve çevresinde tarihi doku ve kent silüeti korunarak yeniden ele alındı. Projede topoğrafyaya uyumlu teras evler ve düşük yoğunluklu yerleşim planlanıyor, hak sahiplerine yeni konut seçenekleri sunulacak.

İzmir'in tarihi bölgelerinden Kadifekale ve çevresini kapsayan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, bölgenin tarihi dokusu ve kent silüeti korunarak yeniden ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen projede alanın topoğrafik yapısına uyumlu teras evler ve düşük yoğunluklu yerleşim modeli planlanıyor.

Kadifekale'nin tarihi kimliğinin korunmasının yanı sıra afet risklerine karşı güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulması da amaçlanıyor.

Kadifekale ve çevresinde 2000 yılında hazırlanan imar planlarında yüksek yapılaşma hakları tanımlanmasına rağmen, mülkiyet yapısının çok parçalı olması ve planlama yaklaşımının bölgenin tarihi kimliğiyle uyumlu olmaması nedeniyle bugüne kadar dönüşümün gerçekleştirilemediği belirtildi.

Revizyonda alanın topoğrafik yapısı, Kadifekale başta olmak üzere çevresindeki tarihi ve kültürel değerlerle ilişkisi ve kentin silüetine etkisi dikkate alındı. Bu doğrultuda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı gözetilerek kentsel tasarım projesi ile mimari projelerin hazırlanmasına geçildi.

Hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin sürdüğü belirtilerek, "Belediye Meclisi ve Encümen tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda vatandaşlara, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı'nda veya İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki diğer alanlarda yeni konut seçenekleri sunulacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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