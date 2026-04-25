Haberler

İzmir'de bağımlılıkla mücadelede 'Sağlıklı Yaşam Ligi' projesi hayata geçirilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, gençleri bağımlılık risklerinden korumak ve topluma sağlıklı, bilinçli bireyler kazandırmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam Ligi" projesinin hayata geçirileceği bildirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, projenin gençlerin günlük yaşamına doğrudan dokunan ve sağlıklı alternatifler inşa ederek, sorumluluk, hareket ve dijital denge temaları üzerine kurulduğu belirtildi.

Projede uygulanan lig sistemiyle her sınıf bir takım, her öğretmen ise takım koçu olarak konumlandırılarak, bu yapı içinde öğrencilerin "Sağlıklı Yaşam Elçisi" rolü üstlenerek, "Sorumluluk ve İyilik Hali", "Sağlıklı Yaşamda Hareket", "YeşilFest ve Geleceğe İz Bırak" temaları altında yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Sağlıklı Yaşam Ligi" projesinin bağımlılıkla mücadelede giderek daha kritik bir önem taşıdığını ve bu alanda yürütülen eğitim temelli çalışmaların belirleyici rol üstlendiğini belirtti.

Pilot okulların titizlikle seçildiğini ve sürecin güçlü bir ekip yapısıyla başlatıldığını ifade eden Yahşi, projenin yalnızca İzmir ölçeğinde kalmayacağını, ilerleyen süreçte yaygınlaştırılabilecek örnek bir uygulama olma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Tüm paydaşların sürece aktif katkı sunmasının önemine değinen Yahşi, eğitim camiasının çalışmanın en büyük gücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

