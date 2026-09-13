İzmir'de atlı jandarma birlikleri 12 ilçede görev yapıyor

İzmir'de atlı jandarma birlikleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 12 ilçede devriye görevinde bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, atlı jandarma birlikleri, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde görev yapıyor.

Motorlu araçların girmesinin zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda asayişi sağlayan atlı birlikler, devriye görevleri sırasında çocuklardan ilgi görüyor.

Kaynak: AA