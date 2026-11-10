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İzmir'de Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde 350 metrelik posterle yürüyüş yapıldı

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İzmir'de Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde 350 metrelik posterle yürüyüş yapıldı
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İzmir'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı. Alsancak'tan Cumhuriyet Meydanı'na süren sessiz yürüyüş, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" programı için vatandaşlar Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi.

Buradan 1. Kordon boyunca 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüyüşe başlandı.

Kortejin sessiz yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Program, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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