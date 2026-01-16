İzmir Valisi Elban: 2025'te 212 organize suç çetesi çökertildi

İZMİR Valisi Süleyman Elban, 2025 yılında kent genelindeki asayiş olaylarının 2024'e göre azaldığını, 212 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2025 yılına ilişkin asayiş verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıya Vali Elban'ın yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı. Vali Elban, kişilere karşı işlenen suçlarda 2025 yılında, 2024 yılına göre yüzde 11 oranında azalma olduğunu söyledi. Vali Elban, 2024 yılında 42 bin 966 olan olay sayısının 2025'te 38 bin 236'ya düştüğünü belirterek, konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 17, kasten öldürmede yüzde 9, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmada yüzde 28, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde 13, cinsel tacizde yüzde 17, hakarette yüzde 7, kasten yaralamada yüzde 11 ve tehditte yüzde 10 düşüş yaşandığını açıkladı.

'MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 37'LİK AZALMA'

Mal karşı işlenen suçlar hakkında da bilgiler veren Vali Elban, "2024 yılında 12 bin 773 olay olmuş ancak 2025'te bu sayı yüzde 37'lik azalmayla 8 bin 45'e indi. Oto hırsızlıkta yüzde 59, kapkaçta yüzde 64, yankesicilikte yüzde 75, motosiklet hırsızlığında yüzde 56, evden hırsızlıkta yüzde 43, yağma ve gaspta yüzde 25, dolandırıcılıkta ise yüzde 31 düşüş var. Bunların yanı sıra haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 bin 780 kişi yakalanıp cezaevlerine teslim edilirken, ifadeye gelmeyen 42 bin 332 kişi de bulundu ve ifadesi alındı" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCUDAN 27 BİN GÖZALTI'

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara da değinen Vali Elban, "2025 yılında düzenlenen 296 operasyonda 212 organize suç çetesi çökertildi. Ruhsatsız 3 bin 372 tabanca, 954'ü kuru sıkı tabanca, 42 uzun namlulu tüfek ve bin 984 av tüfeği ele geçirildi. Geçen yıl 5 bin 257'si uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan olmak üzere 27 bin 288 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadelede aralıksız çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'SURİYELİ SAYISI 98 BİNE GERİLEDİ'

Trafik denetimleri hakkında da rakamları paylaşan Vali Elban, "2024 yılında 6 milyon 375 bin trafik denetimi yapılırken bu sayı geçtiğimiz yıl 11 milyon 585'e yükseldi. Yüzde 82'lik bir artış söz konusu. Ancak ceza oranı bu ölçüde artmamış. Bir önceki yıla göre ceza oranı yüzde 18 artmış. Burada da denetimlerin amacının ceza yazmak değil, vatandaşlarımızı doğru yönlendirmek olduğu ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımıza da kurallara uydukları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vali Elban ayrıca geçen yıl ticari taksilere yönelik 18 bin 763, okul servislerine yönelik ise 45 bin 704 denetim yapıldığına vurgu yaptı.

2025 yılında 112 acil çağrı merkezine 1 milyon 513 bin 499 çağrı geldiğini söyleyen Vali Elban, il genelinde Suriyeli göçmen sayısının da 98 bin 897'ye düştüğünü belirtti.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,