İzmir'de Arazi İhtilafı: Mülk Sahibi Yolu Kapattı

İzmir'de Arazi İhtilafı: Mülk Sahibi Yolu Kapattı
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İzmir'in Tire ilçesinde Mehmet Güler, mülkiyetine izinsiz yol geçirilmesine karşı çıkan bir eylem gerçekleştirdi. Güler, arazisinin kamulaştırma yapılmadan kullanıldığını belirterek, yolu toprakla kapattı ve durumu Tire Kaymakamlığı'na bildirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, mülkiyeti kendisine ait arazisinden izinsiz geçirildiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı.

Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, arazisine kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiğini öne sürerek, Tire Kaymakamlığına dilekçeyle başvuruda bulundu.

Güler, başvurusunun ardından izinsiz yapıldığını iddia ettiği yolu toprakla kapattı.

Mehmet Güler, AA muhabirine, arazinin ailesinden miras kaldığını, burada geçmişte evlerinin bulunduğunu belirterek, "Tire Belediyesi arazimden izinsiz şekilde yol geçirdi. Bu yolun tarlamdan geçmesini istemiyorum. Burası eskiden cennet gibiydi ama şimdi çöplük haline geldi. Geçen yıl çıkan yangında bu çöpler yüzünden zarar gördük." dedi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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