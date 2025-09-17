Haberler

İzmir'de Aile İçinde Silahlı Tartışma: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, karısını tabancayla yaralayıp rehin alan C.U. isimli şahıs, polise teslim oldu ve tutuklandı. Olay, aile içindeki bir tartışma sonrası gerçekleşti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla yaralayıp rehin alan şüpheli tutuklandı.

Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda dün eşi Ç.U'yu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.U'nun (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit-hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Olay

Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde dün C.U. ile eşi Ç.U. arasında aile içi bir meseleden dolayı tartışma çıkmış, tartışma esnasında C.U. tabancayla ateş ederek önce eşini yaralamış, ardından silah zoruyla eşini otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Ekipler, otomobili takibe alarak durdurmuştu. Başına tabanca dayayan C.U, ikna çabası sırasında tabancayla kendisini bacağından yaralamış, bir süre sonra teslim olmuştu.

Hastanede tedavisinin ardından C.U. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
