İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Güvendik Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter ve 11 arazöz ile yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. AA / Göksel Kayseri - Güncel İzmir Güncel Haberler

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