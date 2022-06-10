İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Göksel Kayseri - Güncel
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İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güvendik Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter ve 11 arazöz ile yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
AA / Göksel Kayseri - Güncel