İzmir'in Selçuk ilçesince ağaçların arasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, 35 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

- İzmir'de ağaçların arasında ceset bulundu

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesince ağaçların arasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, 35 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağaçların arasında ölü bulunan kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.