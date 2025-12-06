İzmir'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Merkez 52 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmadı, Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında dünya standartlarını yakalayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, sunulan hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlayan bu tür desteklerin önemli olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise istasyonun dayanışma ve toplum yararına yapılan katkıların güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen projenin ilçeye önemli katkı sağlayacağını aktardı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ise tam donanımlı istasyonun 12 kişilik deneyimli ekibiyle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Elban, projeye destek veren İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Mehmet Aksoy'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Öte yandan protokol üyeleri daha sonra hayırseverler tarafından yaptırılan Murat Eroğlu Camisi'nin de açılışını da gerçekleştirdi.