Kahramanmaraş Depremleri İçin Anma Etkinliği
İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Konak metro istasyonu çıkışında deprem farkındalık fotoğraf sergisi açıldı, mevlit okutuldu, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneği Başkanı Safa Narlı, acıların küllenmeyeceğini ancak derin yaraların dayanışmayla, inançla, azimle tedavi olacağını belirtti.

Depremden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırıldığını kaydeden Narlı, "Deprem bölgelerine ilk günden beri 'asrın inşası' ile uzanan devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhamet ve gayret kolu meyvelerini veriyor. 455 bin konut inşa edilerek yeniden ayağa kalkan şehirlerle inşallah yeni bir hikaye yazacağız. Rabbim ülkemizi benzer afetlerden muhafaza etsin. Yıkıntılar arasında kalan 11 şehrimizi yeniden ihya ve inşa eden, insanların umutlarını yeniden filizlendirerek yarına dair inançlarını tahkim eden Cumhurbaşkanımız liderliğindeki devletimize ve hükümetimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel
