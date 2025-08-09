İzmir'de 585 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8-17 Ağustos tarihleri arasında 585 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler yer alıyor.

8 Ağustos tarihleri arasında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 585 şüpheli ve yoklama kaçağı yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 2- 8 Ağustos tarihleri arasında istihbari çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda 17 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 623 gram narkotik madde, 2 bin 927 uyuşturucu hap, 1 çalıntı motosiklet, şasesi kazınık 2 motosiklet ve çalıntı 2 otomobil ele geçirildi. 10 şüpheliye 'uyuşturucu madde ticareti'nden, 150 şüpheliye 'uyuşturucu madde kullanmak'tan, 370 şüpheliye 'yoklama kaçağı olmak'tan işlem yapıldı. Aranan 55 şüpheli ise yakalandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.