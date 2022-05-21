İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Egemenlik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park edilmiş iki kamyonetin arasında atları bıçakla telef eden kişiler bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, idari para cezası da uygulandı.

Ele geçirilen at etleri ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bornova, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title