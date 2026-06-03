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İçişleri Bakanlığı: İzmir'de 371 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 371 kilogram skunk/esrar ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

(İZMİR) - İçişleri Bakanlığı, İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 371 kilogram skunk/esrar ele geçirildiğini, 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 371 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi."

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda; 371 kg Skunk/Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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