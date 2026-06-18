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İzmir'de firari hükümlü yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 34 yıl 7 ay 19 gün kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 590 bin 190 lira para cezasıyla aranan firari hükümlü M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 34 yıl 7 ay 19 gün kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 590 bin 190 lira para cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Eski İzmir Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri M.K'yi (52) durdurdu.

M.K'nin sorgusunda "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 34 yıl 7 ay 19 gün kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 590 bin 190 lira para cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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