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Metruk binada 310 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Metruk binada 310 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen zanlıların sattıkları maddeleri metruk bir binada sakladığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 5 bin 974 kutu içerisinde 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili E.T., A.B., N.T. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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