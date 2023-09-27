İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, hastanede Suriyeli bir ailenin 3 günlük bebeğini kaçırdı. Bebek, polis tarafından yakalanan kadından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Zanlının bir süre önce düşük yaptığı, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttığı hastanede 3 günlük bebeği kaçıran şüpheli yakalandı, bebek ailesine teslim edildi.

KENDİSİNİ SAĞLIK GÖREVLİSİ OLARAK TANITIP BEBEĞİ KAÇIRDI

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne gelen bir kadın, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini teste götürme bahanesiyle aldı. Aile yakınlarından bebek bezi isteme bahanesiyle uzaklaşan kadın kucağında örtüye sardığı bebekle hastaneden uzaklaştı.

KAÇIRDIĞI BEBEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Durumu fark eden bebeğin yakınları olayı hastane yetkilileri ve polise bildirdi. Polis, taksiyle hastaneden uzaklaşan kadını yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu kadını kısa sürede bebekle birlikte buldu.

BİR SÜRE ÖNCE DÜŞÜK YAPMIŞ

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ailesine teslim edildi, şüpheli S.G. gözaltına alındı. Zanlının bir süre önce düşük yaptığı, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.