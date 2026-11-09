İzmir'de 25 yaşındaki kadının öldürülmesi davasında sanık F.İ'nin tutukluluğu sürüyor

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İzmir'de 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık F.İ, Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

F.İ. hakkında olay sonrası Yılmaz'ın ziynet eşyalarını ve telefonunu aldığı iddiasıyla hırsızlık suçundan hazırlanan ek iddianame duruşma dosyasıyla birleştirildi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen F.İ, hırsızlık suçlamasını kabul etmediğini, Yılmaz'ın olay günü kendisini defalarca aradığını, buluşmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

F.İ. buluştuklarında tartışma yaşadıklarını anlatarak "Bu sırada telefonunun ses kaydı aldığını fark ettim. Niyetim elinden telefonu almak ve sadece susturmaktı. Bunun için hamle yaptım. Elimle ağzını kapatmak istedim. O sırada nasıl olduğunu anlamadığım şekilde vefat etti. Kesinlikle öldürme kastım yoktur. Cinayeti planlamadım." ifadelerini kullandı.

Söz verilen baba Fehim Yılmaz ise "Kızımın telefonunu ve ziynet eşyalarını o aldı. Bu işin içinde kim varsa davacıyım." dedi.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı ve delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşma, F.İ'nin tutukluluğunun devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verilerek ertelendi.

Olay

Bornova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz, 29 Aralık 2025'te kaybolmuş, 14 gün sonra cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan F.İ. ile kardeşi Ö.İ, amcası H.İ. ve komşuları R.Ç. ile eşi R.Ç. hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Önceki duruşmada tutuklu sanık Ö.İ. hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

İddianamede, F.İ. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 12 yıla kadar hapis cezası istenmiş, Ö.İ. ile R.Ç. ve eşi R.Ç. hakkında suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet, H.İ. hakkında ise suça yardım suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA