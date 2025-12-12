Haberler

İzmir'de 24 saatlik operasyonda 168 şüpheli yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen 24 saatlik eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 168 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplam 86 adres kontrol edildi ve şüpheliler, polis merkeze teslim edildi.

İZMİR'de 24 saat süren operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ya da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 168 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, dün sabah operasyon yaptı. 170 personelin katılımıyla dün saat 06.30'da başlayıp 24 saat süren eş zamanlı operasyonda, 86 adres kontrol edildi. 'Hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan aranan toplam 168 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
