İzmir'de 24 saatlik operasyonda 168 şüpheli yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, dün sabah operasyon yaptı. 170 personelin katılımıyla dün saat 06.30'da başlayıp 24 saat süren eş zamanlı operasyonda, 86 adres kontrol edildi. 'Hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan aranan toplam 168 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezi amirliklerine teslim edildi.