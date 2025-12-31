İzmir'de 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Kemalpaşa ilçesinde bir araçta yapılan narkotik operasyonunda 21 kilo 200 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçildi. Ekiplerce takip edilen araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, E.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E. tutuklandı.
