İzmir'de 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kemalpaşa ilçesinde bir araçta yapılan narkotik operasyonunda 21 kilo 200 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçildi. Ekiplerce takip edilen araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, E.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

